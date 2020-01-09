В Петербурге ночью перевозили протекающий контейнер с едким и взрывоопасным реагентом

Справка:

Концентрированный пероксид водорода — бесцветная негорючая жидкость. При вдыхании вызывает кашель, першение в горле, при попадании внутрь — боли при глотании и по ходу пищевода, в животе, рвоту, при попадании на кожу — жжение, образование белых пятен, при попадании в глаза, боль, слезотечение, спазм век. Пероксид водорода сам по себе не считается взрывоопасным веществом, однако его смесь с некоторыми органическими веществами обладает чувствительностью к ударам. Наличие катализаторов (серебро, свинец, медь, хром, ртуть и оксид железа ржавчины) в таких смесях может привести к их быстрому разложению и взрыву.