Женщина, впавшая в кому после ДТП, через несколько минут погибла в другой аварии – в перевёрнутой скорой

Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП с каретой скорой помощи в Омске. Скончалась пациентка, которую везли в больницу после другой серьёзной аварии.

По информации областного ГУ МВД, сообщение о ДТП на пересечении улиц Ленина и Масленникова, у Ленинградского моста, поступило в дежурную часть ГИБДД 9 января в 00:06. По предварительной информации, 24-летний мужчина на «Ниссане Тииде» столкнулся с «Луидором» – по данным очевидцев и СМИ, машиной скорой помощи. Пассажирка «Луидора» скончалась на месте, три человека были госпитализированы.

Погибшей пациентке было около 40 лет, пишет «Вечерний Омск». Документов при ней не было, поэтому личность сразу установить не удалось. Она находилась в коме и на искусственной вентиляции лёгких. Тяжёлые повреждения она получила за несколько минут до этого ДТП в другой аварии: в 23:18 на улице Кирова 40-летний водитель ВАЗ-21140 не пропустил «Ладу Гранту» и отлетел в стоящую «Шкоду Рапид». Единственной пострадавшей была пассажирка ВАЗа, то самая женщина.





По информации издания, скорая с пострадавшей женщиной выехала на перекрёсток у въезда на мост на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

«Почувствовали удар в заднее колесо, машина упала набок. Пострадали все члены бригады, а пациентка погибла. Она ехала уже в крайне тяжёлом состоянии, и повторная авария спровоцировала летальный исход. Машина довольно долго лежала на боку, все двери машины заблокировались», – рассказал NGS55.RU главный врач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов. По его словам, людям пришлось выбираться из салона через люк в потолке.

Обоим водителям помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. В больницу доставили всех членов бригады скорой помощи – врача и двух фельдшеров. Один фельдшер получил черепно-мозговую травму, его отправили в нейрохирургическое отделение. «Механизм травмы у него серьёзный. Первая информация, которая поступила, была, что фельдшер лежит и не шевелится. Но обошлось — оказалось, что он был без сознания. Сейчас он нуждается в лечении», — пояснил Стуканов. Врача и второго фельдшера направили на амбулаторное лечение.



