Петербуржец пустил в ход пистолет ради новой бесплатной куртки

Петербуржец достал пистолет после того, как охранник заподозрил его в краже и схватил. События происходили вечером 8 января в ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры.

По данным «Фонтанки», кража якобы случилась в магазине «Спортмастер». Со слов начальника отдела, 24-летний житель города украл куртоку, но был замечен и схвачен. Однако так просто нарушитель не сдался – он выхватил сигнальный пистолет и начал им размахивать перед носом у охраны. Подвиги молодого человека попали на видео, оружие отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Примечательно, что задержанный через 10 дней отпразднует свой день рождения. Возможно, петербуржец хотел встретить 25-летие при полном параде. Общение с силовиками для него не в новинку. Первую судимость молодой человек получил в 2010 году за кражу. Далее – за наркотики. В последний раз осуждался в 2016 году за нарушение ПДД, из-за которого пострадал человек.



