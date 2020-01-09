В школьные уроки ОБЖ включат курс по киберзащите от травли, мошенников и педофилов

Министерство просвещения одобрило идею включить в школьные уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) раздел по киберзащите. С инициативой выступила Общественная палата, пишет 9 января газета «Известия».

Как пишет издание, программу предмета изменят после утверждения новых образовательных стандартов. В министерстве отметили, что после освоения курса российские школьники будут знать о компьютерных рисках и угрозах, предупреждать и предотвращать их.

Среди главных опасностей в Интернете эксперты называют травлю, а также возможность стать жертвами мошенников или педофилов.

После утверждения федеральных государственных образовательных стандартов школьную программу обновят.



