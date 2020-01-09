Конгресс США хочет ограничить полномочия Трампа по Ирану

Палата представителей Конгресса США в четверг проведет голосование по резолюции, ограничивающей полномочия президента Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси отметила, что решение Трампа нанести ракетный удар по высокопоставленным иранским чиновникам поставило под угрозу американских военных и дипломатов, пишет 9 января РБК, «Президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии для обеспечения безопасности американского народа, достижения деэскалации с Ираном и обеспечения стабильности в регионе», — заявила политик.

Пелоси добавила, что администрация Трампа должна сотрудничать с конгрессом, чтобы выработать эффективную стратегию деэскалации на Ближнем Востоке.

В ночь на 3 января по приказу Трампа в Багдаде был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военнослужащих.





В Тегеране убийство генерала назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. В ночь на 8 января Иран выполнил атаку на американскую авиабазу Айн аль-Асад, расположенную на западе Ирака.

После убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, предусматривающую отмену соглашения с международной коалицией во главе с США, а также вывод всех иностранных войск с территории страны.