Постпред Ирана при ООН: Тегеран закончил мстить за Сулеймани, всё было в соответствии с Уставом ООН

Тегеран не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны Вашингтона, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи после выступления президента США Дональда Трампа. По словам Тахт-Раванчи, Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом 9 января сообщает ТАСС.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны мы также не будем предпринимать таких действий», – подчеркнул представитель страны в ООН.

По его словам, республика действовала в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону. И если США продолжат воевать, Ирану придётся отвечать.

Генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс», был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран выпустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные, в том числе по авиабазе Эйн-аль-Асад и аэродрому в Эрбиле. Погибли более 80 человек – не американцы, а иракские граждане, которые находились на базе. Также парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями. После обстрела военных баз 8 января президент США выступил с заявлением об усилении санкций в отношении Ирана.







