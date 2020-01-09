Россия сможет сама достроить «Северный поток-2». На выручку придёт «Академик Черский»

Газопровод «Северный поток-2» Россия достроит самостоятельно, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Он также не исключил возможность того, что трубоукладчик швейцарской компании Allseas возобновит работу над российским проектом. Как считает собеседник издания, «плевок в лицо» в виде американских санкций против газопровода может подтолкнуть Европу «продавить свои интересы», пишет 9 января Lenta.ru со ссылкой на «Известия».

Однако Правосудов отметил, что «Северный поток-2» введут в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от участия Allseas, поскольку у России есть собственное судно для прокладки труб — «Академик Черский».

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российских газопровода «Северный поток-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого Allseas заявила о прекращении строительства. В Совете Федерации выразили мнение, что попытки США помешать запуску газопровода обречены на провал.

Ограничительные меры США также введены против российского газопровода «Турецкий поток», который торжественно открыли 8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



