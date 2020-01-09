Легковушка не смогла съехать с развязки на Обводном – повисла на разделителе

О ночной аварии с видом на Неву сообщает 9 января читатель «Фонтанки» Игорь. «Каршерингу мало дороги», – пишет он.

При съезде с развязки на Обводном канале к проспекту Обуховской Обороны, по словам Игоря, пользователь каршеринга заскочил на высокий разделительный бордюр. «А главное, водитель в одиночку упорно пытается столкнуть машину обратно на дорогу», – отмечает читатель.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь

ДТП с каршеринговыми автомобилями обычно вызывают повышенный резонанс: в народе бытует мнение, что пользователи сервиса чаще других водителей попадают в ДТП. Например, первый день нового года начался сразу с трёх таких аварий. Однако статистика показывает, что число ДТП с арендным транспортном не выше, чем с обычным. Но проблемы есть, это признаёт и ГИБДД Петербурга, которая с прошлого года стала проверять водителей каршеринговых машин особенно тщательно.







