Зима в Петербурге – уже через пару дней. А пока ветер и гололедица

В Санкт-Петербурге понемногу начинает холодать, на дорогах возможна гололедица. Сегодня, как и вчера, в городе ветрено.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 9 января, температура воздуха утром местами около нуля градусов, днём – плюс 1-3 и без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы сильного.

10 января уже ожидается минус 1 – плюс 1 градус, а в субботу, 11-го – до минус 3 (в Ленобласти ночью даже до минус 6), ветер западный умеренный. Атмосферное давление все эти дни будет слабо повышаться.





Вчера в Петербурге из-за сильного ветра поднялась вода в реках, но наводнения не случилось.



