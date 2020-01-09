Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах в Австралии. Уничтожены 8,4 млн гектаров леса

В Австралии в результате масштабных лесных пожаров погибли более 1 млрд животных. Об этом сообщается на сайте университета Сиднея 9 января.

Утоняется, что ранее число погибших животных в штате Новый Южный Уэльс профессор университета Крис Дикман оценил в 480 млн. Учитывая распространяющие пожары, сейчас это число увеличилось до 800 млн, при этом, по оценкам профессора, по всей стране в результате пожаров погибли более 1 млрд животных.

Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 млрд особей. По оценкам WWF Australia, порядка 1,25 млрд животных прямо и косвенно стали жертвами лесных пожаров, уничтоживших 8,4 млн га леса по всей Австралии.





Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года и стали настолько масштабными, что уже видны из космоса.