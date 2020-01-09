Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году. Первая будет двухдневная

Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в 2020 году. Согласно утвержденному производственному календарю, сокращенные рабочие недели ждут россиян в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», – сообщает 9 января РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля будет в связи с празднованием Дня весны и труда. В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы.

Летом россиян ждет всего одна сокращенная неделя, связанная с празднованием Дня России 12 июня. Осенью выходной на День народного единства разделит рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.



