Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий. Они придумали себе работу

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что отступают от королевской семьи, намерены жить на два места: Великобритания и Северная Америка, а также начать работать, чтобы стать финансово независимыми.

Об отказе от королевских полномочий ради запуска благотворительной организации герцог и герцогиня Сассекские сообщили 8 января в своём официальном аккаунте в Instagram.

«Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Её Величество королеву», – говорится в заявлении.

Принц Гарри и его жена отметили, что хотят «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии, продолжая выполнять свой долг перед королевой Елизаветой II. Это позволит им воспитывать сына «с признательностью к королевской традиции, в которой он родился», а также предоставит возможность «сосредоточиться на следующей главе», включая запуск новой благотворительной организации.





Супруги ранее не предупреждали о своем решении ни королеву, ни других членов семьи и «разочаровали» Букингемский дворец, отмечает ВВС. Представитель дворца отметила, что переговоры с принцем Гарри и его женой по поводу сложения королевских полномочий находятся «на ранней стадии».



