Огонь уничтожил сотни автомобилей в аэропорту в Норвегии. Причиной мог стать электрокар

Сотни, а возможно, и тысячи машины сгорели в гараже-паркинге международного аэропорта Сола в норвежском городе Ставангер. Об этом пишет 8 января Automotive News Europe.

Пожар начался вечером 7 января. Огонь быстро охватил несколько этажей паркинга. К ночи его удалось локализовать. Работы продолжились и 8 января, пока сохранялся риск обрушения перекрытий, а затем – разбор завалов и оценка ущерба. Точных цифр пока нет. Парковка рассчитана на 3 тысячи автомобилей, и вчера она была заполнена практически целиком.

По предварительным данным, источников возгорания мог стать электромобиль, предполагают в полиции. В Норвегии наибольшее в мире число электромобилей на душу населения, поэтому неудивительно, что на стоянке большинство машин были электрическими.







