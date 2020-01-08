«Ларгус» на Сизова сбил юного пешехода и отлетел в «Крету»

Ещё одно серьёзное ДТП с пешеходом на севере Петербурга: предполагаемый виновник наехал и на пешехода, и на другую машину.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 8 января около 21:15 на перекрёстке проспектов Сизова и Богатырского в Приморском районе. По предварительной информации, мужчина 1971 года рождения (со стажем вождения с 1993 года) на «Ладе Ларгусе» сбил молодого человека 2000 года рождения в зоне пешеходного перехода. Светофор при этом находился в режиме «жёлтый мигающий». После этого «Ларгус» ударил попутную «Хёндэ Крету» под управлением мужчины 1972 года рождения.

Пострадал молодой пешеход. В тяжёлом состоянии его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.





Напомним, вечером 7 января на севере Петербурга, на проспекте Мориса Тореза, в результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пешеходов. Примерно в то же время в Красногвардейском районе под машины попали две женщины, они получили тяжёлые травмы. Утром 7 января на трассе «Скандинавия» погиб военнослужащий: его сбил автобус Ecolines, следовавший из Петербурга в Хельсинки. Вечером 8 января на пересечении улиц Доблести и Петергофского шоссе трамвай насмерть сбил пожилую петербурженку.



