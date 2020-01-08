Белоруссия и ЕС упрощают визовый режим

Белоруссия и Европейский союз 8 января подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает белорусский МИД.

Соглашение предусматривает упрощение порядка выдачи виз: визовый сбор для белорусов, собирающихся посетить ЕС, уменьшится до 35 евро, снизится и время рассмотрения заявок на получение визы.

Некоторые категории путешественников смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия, а пакет документов при подаче на визу станет меньше, отмечает «Газета.Ru».

Новые правила вступят в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.







