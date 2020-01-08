Экс-главе колонии, где Цеповяз ел икру, предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России завершило следственные действия в отношении бывших руководителей колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области – начальника учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ, сообщается 8 января на сайте СК.

По данным следствия, в 2011-2015 годах руководители ИК-3 незаконно организовали на её территории производственные объекты: пасеки, птичники, сувенирные цеха, автосервисы. Договоры были заключены со знакомыми и родственниками осуждённых. Таким образом некоторые осуждённые были незаконно привлечены к труду, необоснованно переведены на облегчённые условия отбывания наказания, а впоследствии условно-досрочно освобождены. Некоторые осуждённые незаконно пользовалась сотовой телефонной связью и иными благами, не предусмотренными правилами. Среди таких «льготников» был Вячеслав Цеповяз – член банды, совершившей массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу банды Цапков. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ «Цапки», начался осенью 2018 года с публикации в СМИ фото его застолий в колонии. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, на столе у него крабы, шашлык и красная икра. По данным Генпрокуратуры, Цеповяз получал деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей в месяц. После этого начальник ИК-3 подполковник внутренней службы Александр Радьков был уволен.







