Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год

Курс рубля вырос на торгах вечером 8 января. Впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей.

Как сообщается на сайте Московской биржи, к 22:38 курс евро расчетами «завтра» снизился на 1,13 рубля – до 68,0275 рубля. В ходе торгов курс евро колебался в диапазоне от минимального 67,96 рубля до максимального 69,10 рубля, отмечает РБК.

6 января рубль снизился к доллару и евро. Эксперты объяснили это падением мировых рынков капитала, негативно отреагировавших на эскалацию на Ближнем Востоке. Напомним, что стоимость барреля североморской нефти Brent 8 января превысила 70 долларов впервые с конца мая.







