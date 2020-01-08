Цепное ДТП на Художников: водитель засмотрелся на суету с собакой и забыл затормозить, а троллейбус стал «жирной точкой»

Массовое ДТП произошло под вечер 8 января на пересечении проспектов Луначарского и Художников в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Точнее, по словам очевидцев, это была цепочка из трёх аварий.

Всего участников было шесть, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»:

«Мазда», приехавшая в правый борт «Хёндэ Соляриса», который, видимо, не пропустил её при левом повороте;

белый «Фольксваген Поло», догнавший «Тойоту Камри», которая при повороте направо затормозила, чтобы пропустить пешеходов;

«Ленд Ровер» и троллейбус, не поделившие поворот.

В комментариях Нина подробнее рассказывает о том, в какой последовательности сталкивались машины. Первая авария случилась на самом перекрёстке. «Из одной машины тут же выскочил водитель и с заднего сидения вынул, как мне показалось, собаку, которая очень нервничала и вырывалась. Пассажирка тоже быстро выбежала, и они стали вместе удерживать собаку на руках. Потом понесли её в машину, которая остановилась на перекрестке и водитель которой, похоже, предложил помощь», – рассказывает Нина. На это ДТП засмотрелся водитель и врезался в ехавшую перед ним машину, которая пропускала пешеходов.





Первые две аварии произошли в течение минуты, и только потом случилось ДТП с троллейбусом, отмечает очевидица. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.



