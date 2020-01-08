В садоводстве под Петербургом погиб 2-летний мальчик. Он мог подавиться фасолью

Двухлетний мальчик из Петербурга скончался в садоводстве Тосненского района Ленобласти 8 января.

Как сообщает 47news, ребёнка нашли мёртвым на территории участка в окрестностях посёлка Рябово. Пока родители были на работе, за внуком присматривала 80-летняя бабушка. По предварительной версии, мальчик подавился сушёной фасолью и задохнулся.

По данным издания, ребенок вместе с родителями жил во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Семья на учёте в органах опеки не состоит.







