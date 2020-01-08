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08.01.2020 21:27
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Карлос Гон, сбежав из-под ареста, дал пресс-конференцию. Невиновность доказывал и документами, и жестами

Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон, сбежавший в Ливан из-под домашнего ареста в Японии, провел 8 января первую пресс-конференцию, на которой «смог говорить свободно». В ходе почти часового выступления Гон не только отрицал все выдвинутые против него обвинения, но и продемонстрировал подтверждающие его невиновность документы.  

«Я уехал из Японии потому что я хочу правосудия, а в Японии его нет, — заявил Гон журналистам. — Я не понимаю, почему после стольких лет Япония отплатила мне таким образом».

Карлос Гон, сбежав из-под ареста, дал пресс-конференцию. Невиновность доказывал и документами, и жестами

Гон в течении 17 лет руководил не только всем альянсом, но и являлся главой Nissan и, по сути, вытащил эту компанию из банкротства. Свой арест и все обвинения он ранее называл результатом «заговора» между частью руководства японской компании и правоохранительными органами этой страны.


Гон обвинил систему уголовного правосудия Японии в том, что она «нарушает самые основные принципы гуманности», цитирует бизнесмена CNN 8 января. Больше года бывший глава французско-японского альянса находился, по его словам, в заложниках, обвинители всячески затягивали процесс с тем, чтобы измотать его и заставить признаться в том, чего он не совершал. Гон утверждает, что японские прокуроры конфисковали все документы, с помощью которых можно было бы доказать его невиновность, и таким образом лишили его и адвокатов доступа к доказательствам.

Теперь же на пресс-конференции были продемонстрированы документы, согласно которым Гон вообще не получал никаких премий и не мог использовать никакие финансовые средства Nissan в своих личных целях. При этом все его «роскошные резиденции», в присвоении которых его обвиняли, до сих пор официально принадлежат Nissan, хотя Гон имеет право их выкупить.

Одним из доказательств отсутствия правосудия в Японии Карлос Гон считает то, что до сих пор не назначена дата начала рассмотрения дела в суде. При этом японская сторона предлагает рассматривать каждое из обвинений (в несообщении о премиях, использовании средств компании в личных целях и так далее) по отдельности, на отдельных судебных процессах. Эти судебные процессы могли занять, по оценке адвокатов Гона, по меньшей мере пять лет.

Карлосу Гону удалось уехать из Японии, где он находился под домашним арестом, несмотря на круглосуточное наблюдение. По последним сведениям, он просто вышел из дома в Токио, сел на поезд до Осаки, а оттуда на арендованном самолете турецкой авиакомпании перелетел в Стамбул. Из Стамбула уже на другом частном рейсе он прибыл в родной для него Ливан. Ливанские власти утверждают, что Гон легально въехал в страну, несмотря на то, что, по сведениям прессы, все три паспорта (бизнесмен является гражданином Бразилии, Франции и Ливана) были у него изъяты японскими правоохранителями.

Напомним, что АвтоВАЗ является частью альянса Renault-Nissan и входит в Renault Group.


 

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