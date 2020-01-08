В новые «Кресты» под Рождество принесли овощи. В луковицах скрывалась техника

Сотрудники СИЗО в Колпинском районе Петербурга вскрыли нелегальную посылку арестантам. Женщина пыталась передать им средства связи.

Как сообщает 8 января 47news со ссылкой на УФСИН по Петербургу и Ленобласти, в рождественский вечер, 6 января, сотрудники СИЗО №1 заглянули в пакет с овощами, который одна из посетительниц принесла арестанту. Из луковиц были сделаны тайники, в которых спрятали четыре кнопочных телефона, сим-карты и USB-кабели.

По данному факту может быть возбуждено дело об административном правонарушении.







