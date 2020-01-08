Стихия не торопится на покой. Вода подступает к набережным Петербурга

Уровень воды в реках Петербурга поднялся к вечеру 8 января. В Неве у Горного института в 20 часов зафиксирована отметка в 117 сантиметров. Однако наводнение городу не грозит.

«По прогнозу, вода у Горного института в ближайшее время пойдёт на убыль», — уточнили в дирекции комплекса защитный сооружений.

Сегодня в Петербурге ветрено. Неспокойная обстановка ожидает город и завтра, 9 января, предупреждает городское ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков. В первый рабочий день после праздников порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. С утра на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток сохранится в районе 1-2 градусов тепла.







