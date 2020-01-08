Трамп: Иран может быть отличной страной, он уже отступил. А пока США усилит санкции

«Пока я являюсь президентом США, у Ирана не появится ядерного оружия», – так президент США Дональд Трамп начал своё заявление 8 января после резкого осложнения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Иран должен отказаться от своих амбиций по созданию ядерного оружия и прекратить финансировать террористов.

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«В ответ на агрессию со стороны Ирана США будет вводить дополнительные санкции в отношении иранского режима. Они сохранятся, пока Иран не поменяет свой курс», – заявил Трамп. По его мнению, Иран уже отступил в конфликте с США, и «это хорошо для мира».

Старый СВПД скоро истекает. Настало время отступить от «остатков иранской сделки» – Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай должны сделать это, считает президент США. «Мы должны действовать вместе для того, чтобы выработать соглашение, сделающее мир безопаснее. Это соглашение должно позволить Ирану процветать, использовать свой потенциал, который сейчас никак не используется. Иран может быть отличной страной, стабильной и мирной», – уверен Трамп. Также он призвал НАТО плотнее заняться ситуацией на Ближнем Востоке.





Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной программе был принят в 2015 году. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и возобновлении режима санкций против этой страны и работающих в ней компаний.

Оценивая события последних дней, Дональд Трамп подчеркнул, что в результате бомбардировки американских баз в Иране 8 января ни один американец не пострадал (всего погибли около 80 человек), «все наши солдаты в безопасности», «нанесен минимальный ущерб нашей инфраструктуре». Это явилось результатом хорошей работы системы раннего оповещения. Нам не нужны поставки нефти с Ближнего Востока, говорит Трамп. «Сейчас мы сильнее чем когда-либо в истории. Наши войска великие и сильные. Но это не значит, что мы должны их использовать. Мы не хотим использовать нашу военную-мощь. Наша сила – военно-экономическая сила. Это лучший фактор предостережения для других».

«Иран был крупнейшим спонсором терроризма, он стремится создать ядерное оружие и поставить под угрозу весь мир. Мы никогда этого не позволим, – сказал президент США. – На прошлой неделе мы предприняли решительные действия, чтобы предотвратить действия террориста». Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани организовал нападение на посольство США в Багдаде, множество других акций и планировал ещё несколько; его давно нужно было нейтрализовать, отметил Трамп.

В конце своего выступления Трамп обратился к людям и руководству Ирана. «Мы хотим чтобы у вас было отличное будущее, – сказал он. – <…> Мы готовы принять мир. Мы готовы работать над миром с теми, кто тоже к этому готов».



