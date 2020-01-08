На Петергофском трамвай насмерть сбил петербурженку. На этом месте между вагонами застревала легковушка

Смертельная авария произошла на трамвайных путях в Красносельском районе Петербурга 8 января. В ДТП погибла пенсионерка.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в 18:35 на пересечении улиц Доблести и Петергофского шоссе трамвай №60 сбил пешехода. Транспорт двигался на разрешающий сигнал светофора и настиг 78-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте. Управляла трамваем 35-летняя машинистка с 4-летним стажем вождения электрического транспорта.

Около 16:10 на другом перекрёстке улицы Доблести – с улицей Маршала Казакова – в ДТП с двумя легковушками пострадали четыре человека, в том числе маленький ребёнок.

Что касается ДТП с трамваями, на перекрёстке Доблести и Петергофского в феврале «Солярис» застрял между встречными составами. А в ноябре там же столкнулись вагон и самосвал КамАЗ. На соседнем перекрёстке, Петергофского с улицей Десантников, 20 октября встретились трамвай и маршрутка, пострадали 15 человек.



