Автомобилист в Испании протаранил двери церкви. Он искал у алтаря защиты от дьявола

В испанской провинции Толедо автомобилист протаранил двери церкви, доехав до самого алтаря.

Кадр из видео в YouTube

Как сообщает 8 января издание Digital de Castilla la Mancha, 35-летний житель города Сонсека думал, что он одержим дьяволом, и посчитал церковь Святого Иоанна Евангелиста единственным местом укрытия.

Мужчина был госпитализирован с травмами. В настоящее время проводится расследование и оценка причиненного ущерба.





Пострадавший, по данным ABC, работает управляющим в магазине, торгующем товарами для выращивания и ухода за растениями семейства коноплевых. Он расположен всего в 800 метрах от храма.

Видео: YouTube/El Digital Castilla-La Mancha



