«Нас ожидает эпичный спасательный сезон». Из-за отсутствия льда на Финском заливе юным нерпам угрожает трудное детство

Плюсовые температуры не дали льду обосноваться на поверхности Финского залива и Ладожского озера. Нерпам, обитающим в этих водоёмах, будет трудно выкормить потомство. Об этом рассказали в Фонде балтийской нерпы 8 января.

«Уже в первых числах февраля самки при нормальном ледообразовании, должны полностью закончить подготовку к родам. Сейчас же, по всем прогнозам, к этому времени льда по-прежнему не будет. К тому же на море практически ежедневно высокие волны, дожди и ветра, которые не дают животным возможности даже передохнуть на камнях. Особенно это чувствительно для беременных самок, которые по всем сезонным погодным нормативам должны уже либо безмятежно лежать далеко от берега на льду, либо неспешно заканчивать обустройство укромного местечка для рождения потомства», — отметили активисты.

По словам специалистов, силы животных нерационально расходуются в борьбе со стихией. Если погода не изменит настроения, зоологи не исключают «эпичный спасательный сезон».



