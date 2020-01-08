Таксист не пропустил «Ладу» на Доблести. Среди пострадавших – маленький ребёнок из такси

Четыре человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате столкновения двух легковушек в Кировском районе Санкт-Петербурга днём 8 января.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 16:10 на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести 31-летний мужчина, управляя «Хёндэ Солярисом» сервиса «Яндекс.Такси», при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Ладе Гранте», за рулём которой находился 20-летний мужчина.





В «Ладе» пострадали водитель и 52-летний пассажир, а в «Солярисе» – два пассажира: 30-летний мужчина и мальчик 2016 года рождения. Все они, по предварительной оценке, получили травмы лёгкой степени тяжести.

Судя по видеозаписи в соцсетях, на перекрёсток выехали один за другим два похожих такси. Первое успело проскочить, а второе попало под удар ехавшей прямо «Лады».