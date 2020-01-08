Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены

Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, передает 8 января РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пираты 2 января напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа — двух россиян и одного индийца. Как рассказал представитель ВМС страны, все трое похищенных были освобождены в результате спецоперации в приморском штате Ондо на юго-западе Нигерии.

Один из похитителей был арестован.



