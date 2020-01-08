В январский день в Петербурге распустились первые весенние цветы
Цветы, которым положено распускаться в марте, дали фальстарт в Петербурге. Теперь фиолетовые лепестки радуют горожан.
Фото с раскрывшемся бутоном примулы опубликовали горожане в социальных сетях 8 января. Цветок заметили в Ломоносове. Примула — многолетник, который зацветает в марте-апреле вместе с первыми весенними цветами.
А в Шушарах сегодня заметили распускающиеся почки.
Погода в Петербурге 8 января стремится к температурному рекорду.