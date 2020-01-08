Sony вступает в гонку электромобилей. Но при этом продает все равно телевизор

Основной сенсацией открывшейся выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, США, в отличие от прошлых лет, стал не новый гаджет, а электромобиль. Концепт электрического автомобиля неожиданно представила японская корпорация Sony.

Компания, известная своими игровыми приставками, плеерами, телевизорами, смартфонами и фотоаппаратами, собирается теперь осваивать область мобильности, пишет Motor Trend. Концепт, представленный на выставке CES, носит название Vision-S и, по мнению журналистов, представляет собой помесь Sony Playstation и Tesla.

Компания Sony пока не обнародовала никаких технических характеристик машины: ни предполагаемого пробега, ни объема батарей, ни мощности двигателей. Зато известно, что концепт оборудован 33 различными датчиками и системой лидаров, распознающими объекты внутри и снаружи салона. Это указывает на то, что концепт Sony нацелен на автономное передвижение. Кстати, именно в этом случае компания может реализовать свои достижения в области домашних развлечений, включая «360-градусный реальный звук» и огромный панорамный дисплей, который занимает всю ширину передней приборной доски.





При разработке автомобиля Sony, согласно ее заявлению, сотрудничала с Bosch, Continental, Genetex, Nvidia, and Magna. Эти компании поставляют широкий спектр узлов и агрегатов для многих автопроизводителей, и в случае с Sony, по идее, это демонстрирует серьезность намерений японского концерна вступить в гонку, в которой лидирует Tesla.

Однако, как считает Motor Trend, производителям электромобилей не стоит беспокоиться из-за появления нового конкурента. Презентацию Sony стоит расценивать скорее как заявку на одно из ведущих мест по поставкам, в основном, развлекательных технологий.

Vision-S не первая разработка Sony в области беспилотников. «Фонтанка» писала о выпуске компанией совместно с Yamaha «развлекательного» беспилотника SC-1, предназначенного для туристов на курортах.



