Избежавшие смерти. Двое не полетели на «Боинге» из Тегерана, ещё один отказался от покупки билета

Два человека по каким-то причинам не сели на украинский Boeing, разбившийся утром 8 января под Тегераном, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, это не граждане Украины.

«У нас есть списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. На рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана», – цитирует выступление Данилова на брифинге NEWSru.com.

Ещё один мужчина собирался лететь этим рейсом, но взял билет на следующий. Украинец Андрей Бузаров приехал в Иран на конференцию и должен был возвращаться домой 8 января, но в офисе компании «Международные авиалинии Украины» ему посоветовали купить более дешевый билет на 9 января.

«Ничего себе новость с утра. Хорошо, что я несколько дней назад взял билет на рейс Тегеран – Киев на 9 число, а не на 8, хотя изначально должен был вылетать 8, – написал Андрей Бузаров в Facebook. – Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на восьмое, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на девятое и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице. Что касается завтрашнего рейса МАУ, то его только что МАУ отменил».





NEWSru.com приводит список 11 погибших граждан Украины:

Владимир Гапоненко – командир воздушного судна, Сергей Хоменко – пилот, Алексей Наумкин – пилот, Екатерина Статник – бортпроводник, Мария Микитюк – бортпроводник, Валерия Овчарук – бортпроводник, Юлия Сологуб – бортпроводник, Игорь Матьков – бортпроводник, Денис Лыхно – бортпроводник, Елена Малахова – пассажир, Ольга Кобюк – пассажир.

Среди обломков самолёта, по данным СМИ, нашли записку школьника: иранский студент просил Бога помочь ему перед экзаменами.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. По предварительной информации, погибли находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Это граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. По данным авиакомпании, это были в основном транзитные пассажиры, планировавшие сделать в киевском аэропорту Борисполь пересадку для перелёта в другие страны.

Сначала в посольстве Украины в Иране исключили версию теракта. Однако через некоторое время сообщение на сайте ведомства отредактировали, убрав из него слова об исключении этой версии, заметили журналисты РБК. Теперь на сайте сказано, что причины авиакатастрофы выясняет комиссия, а любые другие заявления о причинах крушения не носят официального характера. Прежде основной версией называлась техническая неисправность, в частности возгорание двигателя, хотя самолёт при проверке 6 января, согласно заявлению авиакомпании, был полностью исправен.

Telegram-канал издания Al Hadath, штаб-квартира которого находится в Аммане (Иордания), предположил, что лайнер по ошибке мог быть сбит силами ПВО Ирана. Никаких источников этой информации издание не приводит, передаёт NEWSru.com.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это было ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.



