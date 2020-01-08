Вопреки «враждебной среде». Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган открыли морской газопровод «Турецкий поток», который будет поставлять российский газ в Турцию и транзитом через нее в Европу.

На церемонии Владимир Путин назвал проект «беспрецедентным по своим масштабам», а также подчеркнул, что тот был реализован вопреки «враждебной среде». Его реализация усилит энергетическую безопасность Европы в целом, считает президент.

По оценке минэнерго Турции, страна будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год, еще столько же будут проходить по нему в европейские страны – Болгарию, Сербию и Венгрию.

«Турецкий поток» протяженностью около 1 тыс. км проходит по дну Черного моря от Анапы до побережья Болгарии. Он заменил несостоявшийся проект «Южный поток» после выхода из него Болгарии. Создание «Турецкого потока» оценивалось в 7 млрд долларов «Газпромом», но его реальная стоимость, по подсчётам, например, «Интерфакса», может составлять 13 млрд долларов.







