В Весёлом Посёлке на балконе нашли залежалый труп. Два года назад на соседей сыпались опарыши

Источник зловоний покоился на балконе жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Признаки смерти просочились к соседям. Избавиться от душка удалось только спустя два года.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, накануне полицейские посетили квартиру в доме 3 по улице Антонова-Овсеенко. На балконе многоэтажки нашли скелетированный труп. Погибший был одет в спортивные штаны с полосками и чёрные кроссовки. Следов насильственной смерти специалисты при первичном осмотре не зафиксировали.

Сообщество «Мегаполис» пишет, что трупный запах в этом доме почувствовали ещё два года назад. В октябре 2017 года женщина нашла у себя в квартире под навесным потолком опарышей. Источником неприятности горожанка посчитала балкон сверху, поднялась к соседям, но на порог её тогда не пустили.

Фото: «Мегаполис»







