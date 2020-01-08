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Общество
08.01.2020 17:25
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Облетели стороной. Авиакомпании меняют маршруты, чтобы миновать Иран; рейсы в Москву и Петербург опаздывают

Авиакомпании начали выполнять рекомендации Росавиации, которая посоветовала пустить рейсы в обход воздушного пространства Ирана и Ирака из-за угрозы безопасности полетов. В частности, корректировке подверглись маршруты на курорты ОАЭ и в Юго-Восточную Азию.

Как рассказали «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», мимо опасного региона, где утром 8 января потерпел крушение украинский самолет, последует завтрашний рейс FV-5659 из Пулково в Шарджу. При этом пассажиры проведут в небе на 1 час 42 минуты больше обычного времени. Самолет осуществит техническую посадку в Сочи, чтобы дозаправиться.

Также в обход Ирана и Ирака полетят самолет из московского Внуково в Гоа и рейс из Екатеринбурга в Шарджу.

Сегодняшний рейс Emirates из Дубая в Петербург, согласно табло Пулково, прибудет в Северную столицу с опозданием: в 21.00 вместо 20:45, обратный вылет пока стоит по графику — 23:25. На момент публикации пресс-служба авиакомпании не прокомментировала вопрос об изменении маршрутов. Ранее Emirates заявляли об остановке полетов в Багдад.


С опозданием прилетают и рейсы из Эмиратов в Москву. К примеру, почти на час задержался борт «Уральских авиалиний» из Дубая в Домодедово. Ранее авиакомпания также сообщала о готовности скорректировать маршруты.

В S7 «Фонтанке» сообщили, что учтут рекомендации Росавиации в планировании маршрутов. «В настоящее время идёт разработка альтернативного маршрута для единственного рейса авиакомпании, который затрагивают введённые ограничения, – Новосибирск – Дубай», – прокомментировали в пресс-службе перевозчика.

О приостановке полетов над Ираном ранее сообщили также Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, Malaysia Airlines.

В Иране утром 8 января разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», погибли 176 человек. Тегеран назвал причиной катастрофы возгорание двигателя.

Облетели стороной. Авиакомпании меняют маршруты, чтобы миновать Иран; рейсы в Москву и Петербург опаздывают

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это было ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.

 



 

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