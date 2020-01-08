Каким будет мир нового «Аватара», показали создатели фильма

Режиссер Джеймс Кэмерон показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы «Аватар». Создатели сиквела «Аватар-2» опубликовали концепт-арты в официальном Twitter кинофраншизы. Джунгли сменяются морем.

Действие будет происходить в новых частях света планеты Пандора, отмечает 8 января NEWSru.com. «В продолжении «Аватара» вы не просто вернетесь на Пандору – вы будете исследовать новые части света», – говорится в публикации.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) 7 января 2020 г.

Кэмерон запланировал как минимум три продолжения своей ленты, вышедшей в 2009 году. В 2016 году он сообщал что «Аватар-2» выйдет на экраны на Рождество 2018 года, «Аватар-3» – в декабре 2020 года, а «Аватар-4» – на Рождество 2022-го, но сроки стали откладывать. Пока премьера «Аватара-2» ожидается в декабре 2021 года. Каждый фильм станет отдельной историей, а вместе они составят сагу. В течение десятилетия кинокартине удавалось сохранять статус самой кассовой в истории: за первые два месяца она собрала в мировом прокате 2,78 миллиарда долларов. Правда, сейчас фильм уступил это звание последним «Мстителям».







