В Ручьях блэкаут накрыл несколько многоэтажек

Электричество покинуло многоэтажки в Красногвардейском районе Петербурга 8 января. Об отсутствии света в четвёртом корпусе дома 159 по Пискарёвскому проспекту «Фонтанке» рассказали читатели.

В «Ленэнерго» уточнили, что всего в зону отключения попали девять жилых домов. Произошло технологическое нарушение на линии 10 кВ. «Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и ведут ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — добавили на предприятии.







