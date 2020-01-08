«Аппетит был испорчен». В ресторане на Московском проспекте посетителя ударила туалетная балка

Неаппетитный удар по голове получил посетитель ресторана в Московском районе Петербурга. Деревяшка сорвалась с потолка в туалете, хорошо, что не в тот самый момент.

Как рассказал «Фонтанке» Глеб Крюков 8 января, накануне он зашёл перекусить в ресторан Marketplace на Московском проспекте, 21. Сделал заказ, оплатил еду и отправился в туалет, чтобы помыть руки.

«Захожу, резкий грохот, удар по голове и спине, полетела побелка. Сначала не понял, что произошло, потом боль пошла в голове. Аппетит был испорчен», — подытожил петербуржец.





В Мариинской больнице у пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей головы и прописали двухнедельное лечение препаратами. Балка, по словам горожанина, летела с высоты трёх метров и оставила после себя шишку.

Крюков отметил, что персонал Marketplace извинился, клиенту предлагали вернуть деньги за заказанные блюда, также в качестве компенсации забрать ёлочку в горшочке. Однако горожанин описал случившееся в своём заявлении в полицию.

«Фонтанка» позвонила в Marketplace на Московском проспекте, 21. Корреспондента попросили дождаться управляющего, ещё через два часа в ресторане заявили, что не будут давать комментарии.



