Духам и покрышкам выдадут метки. Правительство утвердило этапы и правила их маркировки

Правительство России утвердило этапы и правила маркировки парфюмерии, шин, фотоаппаратов и товаров легкой промышленности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 8 января.

Согласно документу, дистрибьюторы и продавцы парфюмерии должны до 31 марта зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября вводится обязанность маркировать всю продукцию, которая производится в России или ввозится на территорию страны. Продавать немаркированные товарные остатки, произведенные или ввезенные до этой даты, можно еще год — до 30 сентября 2021 года.

Продавцам фотоаппаратов придется зарегистрироваться в системе маркировки уже до 29 февраля, а с 1 октября оборот немаркированных товаров будет запрещен. Но снабдить специальными метками нереализованные остатки можно будет до 1 декабря 2020 года.

Продавать, производить и ввозить немаркированные шины нельзя будет с 1 ноября 2020 года. До начала марта 2021 года необходимо промаркировать товарные остатки.





Оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен лишь с 1 января 2021 года. До февраля 2022 участники рынка могут снабжать метками оставшуюся продукцию.

Расширенный список товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден в декабре 2019 года. Помимо духов, туалетной воды, шин, покрышек, фотокамер маркировке подлежат некоторые виды одежды, например рабочая одежда, изготовленная из натуральной или композиционной кожи, а также пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки, постельное белье. Обоснование новой меры — борьба с контрафактной продукцией. Ранее участники рынка выражали сомнения в действенности такого инструмента и предупреждали о возможном повышении цен из-за дополнительных расходов.



