Ветер в Петербурге набирает силу. Знаки падают пока аккуратно

Ветер разгулялся в Санкт-Петербурге днём 8 января. Кое-где уже повалило дорожные знаки.

Два знака упали на набережной Макарова на Васильевском острове. Оба аккуратно легли на газон, сообщает читатель «Фонтанки» Рудольф.

Не выдержал давления воздуха и знак «Уступи дорогу» у Володарского моста, на повороте с набережной на Прямой проспект. «Теперь все, кто едут с набережной с левым поворотом, считают себя «помехой справа», будьте бдительны», – предупреждают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Ветер в Петербурге создаётся обширным циклоническим вихрем, он же сохраняет почти рекордно тёплую температуру. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 января на территории Ленинградской области ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, предупреждает МЧС.



