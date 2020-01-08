СМИ показали запуск иранских ракет по военным базам США. Израиль ответил на угрозы Ирана

Иранский телеканал Press TV опубликовал видеозапись ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военной базе США «Айн-аль-Асад» на западе Ирака, сообщает 8 января «Газета.Ru».

Видео: YouTube/PressTV Extra

Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, говорится в подписи к ролику. В Пентагоне, по данным СМИ, подтвердили атаку, заявив, что было выпущено около десятка ракет. Во время атаки использовались ракеты малой дальности, сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами. «Я надеюсь, это будет запоминающийся урок для Америки», — сказал он (цитата по Reuters). По сведениям иранских СМИ, во время удара погибли около 80 человек – не американцы, а иракские граждане, которые находились на базе.





Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа (сегодня Сулеймани похоронили). Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. 8 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на угрозы Ирана нанести удары по городу Хайфа на севере Израиля (эта атака, как следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции, может стать одним из 13 сценариев ответа на гибель Сулеймани).

Любой удар по Израилю спровоцирует «сокрушительный ответ», заявил Нетаньяху, передает РБК со ссылкой на The Jerusalim Post. По его словам, у США «нет лучшего друга, чем Израиль, и у Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты».

