«Жигули» разбились на Волхонском. Причиной смертельного ДТП могло стать сердце

Смертельное ДТП произошло 8 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, в 12:03 на Волхонском шоссе, 60-62, на сухом асфальте врезался в столб ВАЗ-2107. За рулём находился мужчина 1953 года рождения. Он скончался.

«Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Красносельскому району пишет, что, вероятно, у мужчины случился сердечный приступ. На фотографиях с места ДТП видно, что на машине установлен знак, указывающий, что на ней ездит инвалид.







