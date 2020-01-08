«Изолятор для пассажиров с детьми». Пассажиры не оценили детский вагон «Сапсана»

Обновленный интерьер и новые опции, которые с декабря 2019 года появились в скоростных поездах «Сапсан», пришлись по душе не всем пассажирам. В частности, нарекания вызвала комната для детей.

Анонсируя изменения, РЖД обещали организовать в центре десятого вагона игровую зону, как в «Аллегро». Но, по словам читателей «Фонтанки», протестировавших нововведения 2 и 8 января, она оказалась больше похожа на изолятор.

Детский вагон – это семь мест, которые от основного вагона отделены задвижной дверью и тамбуром. С другой стороны вагон замыкается кабиной машиниста поезда. Из «детского» в отсеке – ковровое покрытие, стилизованное под дорогу с разметкой, также в вагоне есть подогреватель для бутылочек, пара книжек для детей 5-7 лет, монитор, по которому не показывают ничего, шкаф, в который влезет один чемодан средних размеров, и отсек для мусора.





«Не отгороженная часть поезда лучше и спокойнее. Особенно потому что мелкие дети реагируют на других, и стоит заплакать одному, шесть других тоже будут кричать», – поделился наблюдением читатель «Фонтанки». По его мнению, путешественникам с детьми лучше всего брать билет в 6-й вагон, где в туалете для инвалидов есть откидной пеленальный столик.



