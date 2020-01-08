Финны построят эстонцам «зеленый порт». YIT создаст в Таллине новый круизный терминал

Финская строительная корпорация YIT подписал контракт с портом Таллина о строительстве нового круизного терминала. Как говорится в сообщении компании от 8 января, стоимость контракта составляет более 13 млн евро. Работы начнутся в январе 2020 года и, как ожидается, завершатся летом 2021 года.

Круизный терминал будет построен в гавани Старого города в непосредственной близости от существующих круизных лайнеров. Помимо трехэтажного здания морского вокзала площадью около 4000 кв. м финны оборудуют пешеходную набережную у пристани, детскую площадку и парковочные места.

Проект предусматривает использование «зеленых технологий», например солнечных батарей и «морского отопления», когда вода забирается через коллектор из моря. Вне сезона круизов здание, в котором могут разместиться до 2000 человек, будет использоваться для проведения мероприятий, концертов или конференций.



