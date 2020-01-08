Грузовик с бананами застрял в промоине на Васильевском

Груженный бананами грузовой автомобиль угодил в промоину на Васильевском острове 8 января, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Заднее колесо «Газели» ушло в яму у дома 44/2 по Наличной улице около семи часов утра. В пресс-службе Водоканала «Фонтанке» рассказали, что водитель проигнорировал выставленные ограждения, и сейчас машину возвращают на ровную поверхность с помощью крана.

Промоина образовалась из-за прорыва трубы, течь на данный момент локализована. После вызволения автомобиля ремонтные работы по данному адресу продолжатся.



