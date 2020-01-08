Большинство из 176 погибших в украинском лайнере – иранцы, направлявшиеся через Борисполь в другие страны. Авакомпания рассказала о самолёте и экипаже

Россиян на борту разбившегося в Тегеране украинского лайнера не было. По данным МИД Украины, погибли 82 гражданина Ирана, 63 граждан Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана и по три человека из ФРГ и Великобритании.

Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями, в которой выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, говорится на сайте Кремля. Сам Зеленский прервал свою поездку в Оман и срочно вернулся в Киев.

В посольстве Украины в Иране исключили версию теракта. Основной версией в министерстве дорог и городского развития Ирана назвали возгорание двигателя и «неудачную попытку пилота взять лайнер под контроль».





Оба чёрных ящика были найдены с разницей в несколько часов, сообщает РБК со ссылкой на иранское информагентство Fars. Теперь все необходимые данные собраны, и началось фактическое расследование. В нём примет участием и авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которой принадлежал Boeing 737.

В МАУ сообщили, что самолёт, выпущенный в 2016 году, прошёл последнюю проверку 6 января, никаких замечаний не было. «Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, надежным экипажем», – цитирует РБК слова президента МАУ Евгения Дыхне. Учитывая сложность самого рейса, продолжительность рейса, на самолете работал усиленный экипаж, перед вылетом отдохнувший в гостинице в Тегеране. Вероятность ошибки экипажа минимальна. По словам вице-президента по лётной работе МАУ Игоря Сосновского, в последнем полёте в кабине Boeing находились опытные пилоты. Так, командир воздушного судна Владимир Гапоненко имел 11,6 тысячи часов налёта, и почти весь налёт был именно на Boeing 737. Ещё больший налёт, 12 тысяч часов, имел лётчик-инструктор Алексей Наумкин, находившийся на лайнере для усиления экипажа. Налёт у второго пилота Сергея Хоменко составлял 7,6 тысячи часов. Малое число украинцев на самолёте в украинской авиакомпании объяснили тем, что билеты на рейс приобрели транзитные пассажиры, планировавшие сделать в киевском аэропорту Борисполь пересадку и вылететь в другие страны.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, говорится на её странице в Facebook. Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полётов, в том числе транзитных, воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Непосредственно в Тегеран из России осуществляет рейсы только «Аэрофлот», в Ирак ни одна российская компания не летает. Однако над Ираном и Ираком проходят маршруты рейсов, в том числе в Дубай и Абу-Даби, куда летают «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Уральские авиалинии» и Azur Air.