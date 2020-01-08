Поезд Петербург – Архангельск эвакуировали после страшного сна

Пассажиров поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Архангельск, эвакуировали в ночь на 8 января. Об этом сообщает портал 29.RU.

Тревогу объявили на станции Сухона в Вологодской области около 2:30. Пассажиры провели на улице около двух часов. По словам очевидцев, причиной эвакуации стало сообщение о заминировании.

«По представителям органов было видно, что они сами в шоке от происходящего на их спокойной Вологодской земле. По отрывкам разговоров узнали, что какой-то девушке то ли приснилось, то ли показалось, что именно наш поезд заминирован и случится теракт. О чем она сообщила в службы, а те решили перебдеть, чем недобдеть. Правда это или нет, я не знаю, официально никаких заявлений никто не делал. После четырех часов утра подали состав к вокзалу, так как он был остановлен до станции, и люди смогли вернуться на свои места», – рассказала пассажирка Лариса Осипова

Сейчас поезд идёт с опозданием на 20 минут. В Архангельске его ожидают после часа дня.







