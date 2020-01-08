В новогодние каникулы воры в Петербурге прошлись по дамским квартирам

Пока петербурженки баловали себя новогодними путешествиями, в их квартирах хозяйничали чужаки. Их интересовали валюта, шубы и драгоценности. Общий куш едва не достиг миллиона.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, накануне после полуночи с заявлением в полицию обратилась 35-летняя менеджер. Она рассказала, что из её квартиры на улице Шотмана пропали ювелирные изделия на сумму 100 тысяч рублей. Хозяйки не было дома с 3 января, в это время неизвестный исследовал жильё. Внутрь он зашёл через дверь, открыв её ключом.

Около 14:50 того же дня в полицию Московского района поступило сообщение от 59-летней пенсионерки. Из её квартиры на улице Орджоникидзе вынесли украшения, 350 долларов США и 750 евро. Ущерб она оценила в 373 тысячи рублей. Воры проникли в жильё, отжав стеклопакет на кухне.

В 20:21 тревожное сообщение пришло из Пушкина. 35-летняя кредитный инспектор банка обнаружила присутствие чужих рук в квартире на Новодеревенской улице. Неизвестные залезли в дом также через отжатый стеклопакет. С собой они унесли две пары наручных часов, драгоценности, ноутбук, норковую шубу и 70 тысяч наличными. Хозяйка заявила об ущербе в 470 тысяч рублей.





Во всех случаях собственницы находились в отъезде в течение нескольких дней. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).



