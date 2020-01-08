«Лента» переезжает на Кипр. Ретейлер запустил процесс смены юрисдикции

Продуктовый ретейлер «Лента» поменяет юрисдикцию. Как говорится в сообщении компании от 8 января, она будет зарегистрирована в Республике Кипр. При этом депозитарий глобальных депозитарных расписок «Ленты» поменяется с Deutsche Bank Luxembourg S.A. на его аффилированную компанию Deutsche Bank Trust Company Americas. До этого ретейлер был зарегистрирован на Британских Виргинских островах.

Решение о смене юрисдикции было принято на внеочередном собрании акционеров 22 октября 2019 года, вскоре после того, как основным акционером ретейлера стала «Севергрупп» Алексея Мордашова. Свое решение компания объясняла желанием оптимизировать расходы на корпоративное управление компанией.

Вместе с адресом официальное наименование компании будет изменено с Lenta LTD (частная компания с ограниченной ответственностью) на Lenta PLC (публичная компания с ограниченной ответственностью). У нее появятся новый учредительный договор и устав.

Глобальные депозитарные расписки компании будут по-прежнему допущены к торгам на Лондонской и Московской биржах. Каждая ценная бумага будет по-прежнему представлять долю в 0,2% в обыкновенной акции компании, а их условия продолжат регулироваться согласно английскому праву. «Смена юрисдикции регистрации не повлечет никаких изменений в правах владельцев ГДР», – отмечают в «Ленте».







