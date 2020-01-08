Иностранца, которому запрещено находиться в России, поймали в Петербурге за рулём яркой машины

Гражданин иностранного государства был задержан в Выборгском районе Санкт-Петербурга во время антинаркотического рейда ОБ ДПС 4 ГИБДД.

Как сообщает 8 января отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 7 января около 21 часа на Большом Сампсониевском проспекте, 4/6, инспекторы остановили Chevrolet под управлением 30-летнего мужчины, имевшего признаки наркотического опьянения. От медосвидетельствования водитель отказался, и был составлен административный материал по соответствующей статье 12.26, часть 1, КоАП РФ. Автомобиль поместили на спецстоянку. Как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», на красном «Шевроле» – петербургские госномера и знак «начинающий водитель».

По данным УГИБДД, на гражданина Украины в августе 2019 года был наложен запрет на въезд на территорию России. Решается вопрос о его депортации на родину.





Рейд проводился в рамках систематической профилактики, проводимой УГБДД, по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.



