Здесь траву не косить, там снег не сгребать, борщевику – бой. Что и как будут убирать в Петербурге

До 9 января все горожане могут вносить свои предложения, как сделать Петербург красивее и чище.

Петр Кассин/Коммерсантъ

Смольный в декабре 2019 года представил на общественное обсуждение проект поправок в правила благоустройства. Идеи активистов можно будет проанализировать, ориентировочно, не раньше февраля – когда появится протокол по результатам публичных обсуждений. Что же предлагает городское правительство?

Благоустройство во время холодов – в первую очередь уборка снега. В подготовленном профильным комитетом Смольного проекте постановления городского правительства уточняется, что очищать от осадков необходимо только те территории, по которым ходят или ездят и которые как-либо используют. В пояснительной записке к документу говорится, что на территориях, «не имеющих ведомственной принадлежности», где «хозяйственная и иная деятельность человека не осуществляется», необходимость уборки снега отсутствует. Аргумент – эффективное расходование бюджета.

Петербуржцам стоит помнить, что снегоочистка должна стартовать в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее, чем выпадет более 3 сантиметров снега. Кстати, «Фонтанка» рассказывала об изобретении инженером Глебом Дружининым портативного «Ледокола» для борьбы с наледью на тротуарах, который эффективнее привычных ломов справляется с проблемой.

Как ожидается, в теплое время в Петербурге дадут бой зарослям борщевика. Этот ядовитый представитель семейства зонтичных удостоился отдельного упоминания в правилах. Летом прошлого года коварное растение пробралось в самый центр Петербурга – на Тележную улицу. С помощью одного только покоса очаг его распространения не устранить. Поэтому уже в будущем сезоне его предписывается пропалывать, выкапывать и травить с помощью химии – гербицидов, которые разрешено использовать в городе.





Обновление документа дает надежду, что в наступившем году колеса автомобилей будут разносить меньше грязи с промзон и складских комплексов. Привлечение к административной ответственности владельцев транспорта-разносчика было признано неэффективной мерой поддержания чистоты. Попытка исправить ситуацию заключается в предписании «вытирать ноги» при выезде. Проще говоря, мыть колеса и кузова транспортных средств. В действующей редакции такая обязанность прописана только для строительных площадок.

Городские газоны четче поделили на покрытия естественного и искусственного происхождения. На первом, согласно определению, растения выросли в результате естественных процессов, второй в результате ведения хозяйственной деятельности человека, высадки или укладки газона. И регламент покоса травы на них будет отличаться.

Так, искусственно созданное зеленое покрытие предстоит косить на всей его территории. Газон, который вырос самостоятельно – только вдоль дорог, тротуаров, аллей и пешеходных дорожек, не более 10 метров в ширину с каждой стороны. В пояснительной записке к проекту в качестве примера «естественного газона» приводятся пустыри, на которых не осуществляется никакая деятельность. Авторы опять же аргументировали необходимостью избегать неэффективных бюджетных трат.

Правда, косить или не косить пустыри, которые горожане используют, чтобы «срезать» и «пройти напрямик», – непонятно. А таких в Петербурге немало. Кроме того, разработчики поправок убрали от косьбы слово «своевременная», объяснив, что исключили его как «коррупциогенный фактор». С учетом, что высота зеленого покрытия не должна превышать 15 см, можно предположить, что периодичность покоса будет зависеть от того, как быстро растения достигнут этого предела.

Путь к ликвидации нелегальных свалок площадью до 500 кв. метров, если верить проекту, может стать короче. А именно для их уборки не потребуется разработка соответствующего проекта. В действующей редакции этот пункт не обязателен, только если несанкционированная помойка занимает не более 150 кв. метров. Для более крупных прописали конкретные требования к проекту их ликвидации, в том числе планы, фотоотчеты, смету и информацию об объемах и классе опасности отходов.

Собственники или пользователи зданий и участков обязаны оперативно убирать мусор и снег с прилегающей территории. В зимний период на пешеходных участках им предстоит выйти на расчистку дорожек не позднее, чем через два часа после начала интенсивного снегопада.

Для нежилых зданий, участок под которыми не сформирован либо повторяет очертания строения, условная граница прилегающей территории проходит в пяти метрах. Столько же – для собственников участков, на которых расположен промышленный объект. Для некапитальных сооружений – два метра, а стройплощадок – 3 метра. Соседи, если расстояние между ними меньше указанного, делят объем пополам.





Как ожидается, энное количество предложений в течение последнего месяца должны были внести сознательные петербуржцы. В проекте, как отметил в Facebook глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, отсутствует ряд назревших изменений. В частности, разрешение проблемы уборки опавших листьев и превращения их в компост на местах в парках. На прошедшем в октябре 2019 года субботнике (с размахом, участием первых лиц города и подробными фотоотчетами чиновников и госслужащих в соцсетях) собрали внушительное количество черных полиэтиленовых пакетов с листвой. Сваленные кучей мешки горожане нередко наблюдали у себя во дворах и месяц спустя.

Согласно правилам, мешки с листьями должны вывозиться на специальные полигоны. Чиновники объясняют невозможность оставить листья в качестве защитного слоя и удобрения требованиями безопасности, так как ветер разнесет листья на дороги, а осадки превратят их в каток. А также сомнительной пользой в качестве удобрения листвы, которая в течение сезона собирала на себя вредные вещества.

Кроме того, Карпов напомнил о необходимости упросить бюрократические дебри, сквозь которые вынуждены продираться желающие установить контейнеры для сбора отходов.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»